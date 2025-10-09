Войната в Украйна:

Шампионът Насар: По-добре без медал, отколкото със сребро! Дадох им надежда, но усетиха българската сила

Новият стар световен шампион Карлос Насар сподели първите си впечатления след триумфа на Световното първенство 2025 във Фьоде, Норвегия. Олимпийският шампион от Париж 2024 защити световната си титла, която е трета в колекцията му на ниво мъже. Той обаче остана едва четвърти в изхвърлянето след два неуспешни опита. А след състезанието призна, че в третия си опит в изхвърлянето е тръгнал за всичко или нищо.

Първите думи на Карлос Насар след световната титла

Насар изпусна изненадващо щангата на втория си опит на изхвърлянето на 178 кг, а времето за анализи бе твърде кратко. Въпреки това Карлос реши да атакува първото място в изхвърлянето, а съответно и световен рекорд от 182 кг. Той обаче пак не успя, като от щаба му обясниха това с промяната в техниката, която е била направена в движение и не е докрай усъвършенствана.

Карлос Насар

Или злато, или нищо за Насар

"Точно в такива моменти съм най-мотивиран. Истината е, че предпочитах да не взимам медал в изхвърлянето, отколкото да взимам сребро. Това е една от най-ценните ми титли, защото много хора ме подкрепят и очакваха да взема златния медал. За момент ги накарах да се съмняват, но важното е, че накрая чухме българския химн и много хора пяха "Българи, юнаци", така че мисията е изпълнена", заяви Насар пред bTV.

"Накарах ги да усетят българската сила. Дадох им малко надежда, че могат да спечелят. Пълна почивка няма никога, не спираме да работим, затова и имаме толкова много успехи. Нашата работа ни харесва, обичам това, което правя. Гласът ми е паднал от викане, от воля, от хъс, от мотивация", добави още Насар пред националната медия, която излъчва шампионата в Норвегия.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
