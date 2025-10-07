Олимпийски шампион и светило в щангите тренира Насар и го отведе на друго ниво

Карлос Насар ще се състезава с изцяло променена техника на предстоящото Световно първенство по вдигане на тежести в Норвегия. Олимпийският ни шампион е доверил подготовката си за този шампионат на едно от светилата в българските щанги - Асен Златев, който също има олимпийска титла от Москва 1980. По ред причини Златев не успя да стане двукратен олимпийски шампион, но сега иска да помогне на Насар да сбъдне тази мечта. А по пътя към Лос Анджелис 2028 Насар се е нуждаел от корекции на техниката си, за да се опази от контузии.

Карлос Насар се готви за Световното 2025 под ръководството на Асен Златев

"Асен Златев ми обърна много внимание върху техниката. Техниката ми е изцяло променена, всичко е съобразено с тялото ми - да няма повече травми. Асен Златев е един от любимите ми български щангисти. Той със сигурност има какво да каже, а освен това е и голяма личност като човек. Чисто психологически, той ми дава съвети постоянно", заяви Карлос Насар в интервю пред bTV.

Златев променил техниката на Насар и му дал ценни съвети

"Най-ценният съвет от него е когато застана пред щангата, да мисля само за този опит. За краткото време, което прекарахме заедно, се убедих, че той е човек, от когото можеш да се учиш цял живот. В последните 20 дни бяхме постоянно заедно. Той отделя доста от времето си да идва на моите лагери. Той като цяло ми беше треньор за тази подготовка. Асен Златев иска да предаде знанията си на следващите поколения", добави още той.

