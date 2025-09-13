Жалко! Пламена Миткова остана извън финала на Световното първенство по лека атлетика

Атлетка №1 на България за 2024 година Пламена Миткова не успя да преодолее квалификациите и да се класира за финала в скока на дължина при жените на Световното първенство по лека атлетика в Токио, Япония. Миткова, която остана четвърта на Световното първенство в Нандзин, Китай, сега остана далеч от най-добрите си скокове.

Пламена Миткова не премина квалификациите в Токио

Състезателката на Локомотив Пловдив направи само един успешен опит от три възможни. Още в първия българката постигна резултат от 6.26 метра. Втория и третия скок на Миткова бяха неуспешни и тя приключва участието си. Така Миткова, която стана и шеста на Европейското първенство в Апелдорн тази година, завърши надпреварата в Токио на 15-о място в групата си.

Италианката Лариса Япикино, която преди броени дни спечели Диамантената лига, също не успя да се класира в първите 12. Иначе Миткова изпита разочарование и на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., когато отново не успя да достигне до финала. Тя има личен резултат 6,97 метра от Националния шампионат на България на открито във Велико Търново, пак през 2024-та.

