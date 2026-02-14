Българският състезател по ски-алпийски дисциплини Калин Златков се класира на 37-о място в гигантския слалом при олимпийския си дебют на Игрите в Милано-Кортина. 25-годишният ни представител финишира с общо време 2:39.08 минути на пистата "Стелвио" в Бормио. Той беше 40-и след първия манш, който преодоля за 1:22.32 минута. Второто спускане премина при силен снеговалеж, мъгла и намалена видимост, особено в горната част на трасето.

Злато за Бразилия

Златков остана на 14.08 секунди от шампиона Лукас Пинейро Бротен. 25-годишният бразилец, който беше убедителен лидер след първия манш с почти секунда аванс, кара солидно и във второто си спускане и финишира пръв за 2:25.00 минути, с което донесе исторически първи медал и първо злато за Бразилия на Зимни игри. Той е роден в Осло и запона кариерата си като състезател на Норвегия, но от 2024 година кара за родината на майка си Бразилия.

Защитаващият титлата си от Пекин 2022 Марко Одермат (Швейцария) остана втори на 58 стотни от секундата и заслужи четвърто олимпийско отличие в кариерата си, три от които в Милано-Кортина 2026 - сребро в отборната комбинация и в днешния гигантски слалом и бронз в супергигантския слалом. Световният вицешампион в дисциплината от Куршевел 2023 Лоик Меяр (Швейцария) се нареди трети на 1.17 секунда. Това беше втори медал за Меяр на Игрите след среброто в отборната комбинация в тандем именно с Одермат.

