Наказаха Барселона заради Хулиан Алварес

Кралската испанска футболна федерация наложи санкции на Барселона във връзка със случая, който отново разпали напрежението с Атлетико Мадрид около Хулиан Алварес. През лятото нападателят публично обяви, че иска да напусне клуб от испанската столица, за да сбъдне голяма си мечта. Последваха явни опити на каталунците да го привлекат в редиците си, тъй като интересът беше взаимен, но ръководството на Атлетико застана на пътя.

Незначителна глоба за Барселона

"Дюшекчиите" бяха категорични, че Алварес има договор до 2030 година и нямат намерение да го продават на друг клуб в Испания, камо ли на Барса. От Атлетико също така обвиниха каталунския клуб, че е установил контакт с Хулиан Алварес, без да спази процедурите, предвидени в трансферните правила. В подкрепа на жалбата си мадридският клуб се позова на испанските правила за състезания, които гласят, че всеки клуб, желаещ да подпише договор с професионален играч с валиден договор, трябва да уведоми писмено настоящия му клуб, преди да започне преговори. През миналия май Атлетико разкритикува това, което описа като кампания, насочена срещу Алварес, посочвайки изтекли информации, изявления и контакти, които смятаха за обидни.

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Ето каква е санкцията за Барса

На 30 юни клубът подаде официална жалба до испанската федерация и ФИФА. Така се стигна до обявената глоба за Барселона в размер на 602 евро. Според вестника решението се основава на член 133 от дисциплинарния кодекс, който обхваща нарушения на организационни инструкции, решения и задължения. Той предвижда санкция до 602 евро за леки нарушения, както и други възможни санкции като отстраняване, забрана за дейност за определен период или затваряне на стадиона за един мач.

Това не е първият подобен прецедент между двата клуба. През лятото на 2019 година възникна подобен спор, когато Атлетико Мадрид подаде жалба срещу Барселона заради преговорите с френския нападател Антоан Гризман, който в крайна сметка се присъедини към каталунците. Тогава клубът се отърва само с глоба от 300 евро, въпреки че разследването установи нарушения, свързани със започването на преговори, без първо да бъде уведомен Атлетико.

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