Биляна Дудова проведе драматичен сблъсък на тепиха и си заслужи място на полуфиналите на Световното първенство

Биляна Дудова се класира за полуфиналите на Световното първенство по борба в Астана. Българката преодоля две съпернички в категория до 62 кг и продължава битката за отличие от шампионата. В първия си двубой Дудова не остави шансове на Кавелишимве Ейбрахам от Намибия. Родната състезателка спечели с технически туш при 13:2 и си осигури място в следващия кръг.

Блестящото представяне на Биляна Дудова доближи България до нов световен медал

Там я очакваше Вероника Иванова от Беларус. Срещата беше оспорвана, като съдиите присъдиха точки на съперничката ѝ и в двете части заради пасивност на българката. Дудова обаче намери начин да обърне развоя минута преди края, когато успя да повали беларускинята на тепиха. Така световната шампионка от 2021 г. получи предимство по критерий. Щабът на Иванова оспори ситуацията, но протестът не беше уважен и крайният резултат остана 3:2 в полза на Дудова.

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За място във финала българката ще се изправи срещу Адауго Нвачукву от САЩ, която е поставена под №3 в схемата и е действаща шампионка от Панамериканските игри. Предстоящият двубой ще бъде следващото сериозно изпитание пред Дудова по пътя към медалите.

До момента България спечели два медала на първенството. Семен Новиков триумфира със световната титла при класиците, а Кирил Милов се окичи с бронзово отличие. Утре започват схватките в свободния стил при мъжете. България ще бъде представена от Шамил Мамедов в категория до 65 кг и Ахмед Магамаев при 97-килограмовите.

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