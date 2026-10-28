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Станка Златева не спази обещанието си и възпрепятства работата на новия президент на БФ Борба

28 октомври 2026, 12:49 часа 1142 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Станка Златева не спази обещанието си и възпрепятства работата на новия президент на БФ Борба

Преди две седмици се проведе извънредното Общо събрание на Българската федерация по борба. На него бе гласувано освобождаването на председателя Станка Златева и Управителния съвет. Петкратната световна шампионка бе отстранена от длъжност с 94 гласа "За", а с два по-малко бе назначен Тодор Ангелов за неин наследник. Това се случи на 17 октомври, но към днешна дата работата на новото ръководство все още е възпрепятствана.

Златева не дава пълномощно на новото ръководство

След края на събранието Златева категорично заяви, че няма намерение да обжалва решението и дава пълномощно на новия президент. Думите ѝ бяха казани пред цялата аудитория, между която имаше и десетки медии. Въпреки това Ангелов и екипът му все още чакат да получат пълномощното от старото ръководство. По тази причина те не могат да изпълняват пълноценно функциите си. Очаква се развитие по казуса в следващите дни.

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Станка Златева

Всичко това се случва на фона на Световното първенство по борба в Астана, Казахстан. Докато родните състезатели се борят на тепиха, се появиха пет жалби срещу решенията на Общото събрание. Все още не е ясно как това ще се отрази на работата на федерацията. На събранието бе гласувано и освобождаването на Управителния съвет, а новите членове са: Тодор Ангелов, Рахма Софиади, Белчо Горанов, Валентин Гецов, Евгени Станчев, Иво Ангелов, Гриша Ганчев, Армен Назарян, Мирослав Гочев, Николай Дачев, Цоло Божилски и Станислав Трендафилов.

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Станка Златева борба българска федерация борба
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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