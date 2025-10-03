Войната в Украйна:

Карлос Насар ще спори за световната титла с още двама олимпийски шампиони

03 октомври 2025, 16:27 часа 286 прочитания 0 коментара
Голямата спортна звезда на България Карлос Насар ще се състезава с още двама олимпийски шампиони за световната титла в категория до 94 кг на Световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия. Насар, който спечели олимпийското злато в Париж 2024 (кат. до 89 кг), ще срещне Киануш Ростами - олимпийски шампион от Рио 2016 (кат. до 85 кг), както и Месо Хасона - олимпийски шампион от Токио 2020 (кат. до 96 кг).

Трима олимпийски шампиони в една категория на Световното първенство в Норвегия

Сега и тримата щангисти ще се състезават в различна категория от тези, в които спечелиха олимпийските си титли. Причината е, че Международната федерация по вдигане на тежести направи промени по категориите и в момента до 94 килограма се явява олимпийска за Лос Анджелис, като в нея се качват и слизат силни щангисти от други категории.   

Насар е абсолютен фаворит

Насар е на 21 години и има повече от 20 световни рекорда през последните две години и половина, през които е постигнал седем големи победи. Месо от Катар пък е на 27 години и се стреми към подобрение на формата си след изненадващото си отпадане в Париж. Ростами спечели за Иран в Рио и сега дебютира за Косово на 34-годишна възраст – първото му международно участие от повече от две години.

Очевидно е, че Насар е големият фаворит в тази компания на олимпийски шампиони, особено на фона на невероятното му представяне на Европейското в Кишинев през април, където стана абсолютен европейски шампион в категория до 96 кг с два световни рекорда. Именно към него са и очакванията за поставяне на нови световни рекорди в категория до 94 кг. 

Ето и кога и къде може да гледаме Карлос Насар и състезанието на тримата олимпийски шампиони на Световното в Норвегия.

