Карлос Насар сред 11-те за Батуми: Вижте пълната програма на българските щангисти за европейското първенство

Общо 11 български щангисти ще вземат участие в европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми. Надпреварата ще се проведе между 19 и 26 април, като България ще бъде представена от осем състезатели при мъжете и три при жените.

Силно българско участие на европейското първенство по вдигане на тежести в Грузия

Сред основните имена в състава е олимпийският шампион Карлос Насар, който ще се състезава в категория до 94 кг. Неговият старт е насрочен за 24 април от 15:00 часа българско време.

В отбора попадат още Ангел Русев и Иван Димов, които триумфираха с европейски титли в Кишинев през миналата година.

Ето и пълната програмата с българско участие:

19 април (неделя): 15:00 ч. – жени до 48 кг (Бояна Костадинова)

20 април (понеделник): 11:00 ч. – мъже до 60 кг (Ангел Русев, Дениз Данев), 14:00 ч. – мъже до 65 кг (Иван Димов, Здравко Пеловски)

21 април (вторник): 18:00 ч. – мъже до 71 кг (Диян Пампорджиев)

22 април (сряда): 15:00 ч. – жени до 69 кг (Галя Шатова)

23 април (четвъртък): 18:00 ч. – жени до 77 кг (Мария Магдалена Кирева)

24 април (петък): 15:00 ч. – мъже до 94 кг (Карлос Насар)

25 април (събота): 18:00 ч. – мъже до 110 кг (Христо Христов, Дейвид Фишеров)

