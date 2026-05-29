29 май 2026, 14:10 часа 589 прочитания 0 коментара
Снимка: Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница
България води колоната на Евро 2026, момичетата ни без конкуренция в многобоя

Стилияна Николова и Ева Брезалиева затвърдиха силното представяне на България по време на квалификациите за многобоя на Европейско първенство по художествена гимнастика 2026, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна. Двете националки се представиха убедително в композициите си с бухалки и лента и продължават да бъдат сред основните фаворитки за отличията.

Стилияна Николова запазва първата позиция в многобоя, Ева Брезалиева е втора след стабилни изпълнения на бухалки и лента

Николова запази лидерската си позиция във временното класиране след втората група на квалификациите. Българската грация демонстрира стабилност и висока класа, като събра общ актив от 87.200 точки. За изпълнението си с бухалки тя получи 29.800 точки и към момента е №1 на този уред.

Съчетанието ѝ с лента също беше на много високо ниво, а новата композиция на българката донесе оценка от 28.150 точки. Така възпитаничката на треньорката Валентина Иванова, затвърди отличното си представяне в шампионата.

Ева Брезалиева

Силно се представи и Брезалиева, която временно заема втора позиция в многобоя с 84.800 точки. Националката получи 28.400 точки за композицията си с бухалки, като българският щаб подаде контестация за трудност, но тя беше отхвърлена. Въпреки това оценката ѝ остава сред най-високите на уреда.

При лентата Брезалиева заслужи 27.700 точки и към момента е втора във временното класиране за финала на този уред. Гимнастичката, която работи под ръководството на Бранимира Маркова, продължава уверено битката за медалите.

До края на квалификациите остават още шест групи с участието на състезателки от силни школи като Германия, Италия, Израел, Русия и Беларус. След края на пресявките ще станат ясни 20-те гимнастички, които ще спорят за отличията в индивидуалния многобой, както и финалистките на отделните уреди.

Още вчера България си осигури участие на финалите на обръч и топка чрез Николова и Брезалиева. В отборното подреждане националният тим също е начело с 227.850 точки, пред Испания и Грузия.

Художествена гимнастика Ева Брезалиева Стилияна Николова Европейско първенство по художествена гимнастика
Жанина Колева
