Железен: Индиец подобри рекорда на Гинес за най-много лицеви опори за час (ВИДЕО)

Индиец подобри рекорда за най-много лицеви опори, направени за час. Рохит Чаудхари бе вписан в Книгата на рекордите на Гинес, след като направи 847 лицеви опори за 60 минути, докато носи раница с тегло близо 30 килограма на гърба си.

Това не е първият му рекорд — през 2024 г. той направи 704 лицеви опори на един крак. Сега го наричат "човешката пружина" заради невероятната му издръжливост и ежедневна брутална дисциплина в тренировките.

Елин Димитров
