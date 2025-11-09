Железен: Индиец подобри рекорда на Гинес за най-много лицеви опори за час (ВИДЕО)

Индиец подобри рекорда за най-много лицеви опори, направени за час. Рохит Чаудхари бе вписан в Книгата на рекордите на Гинес, след като направи 847 лицеви опори за 60 минути, докато носи раница с тегло близо 30 килограма на гърба си.
An Indian man broke the world record for push-ups— NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2025
Rohit Chaudhary from India set a new Guinness World Record by doing 847 push-ups in one hour while wearing a backpack weighing nearly 30 kilograms.
It’s not his first record — in 2024, he completed 704 one-legged push-ups.

Това не е първият му рекорд — през 2024 г. той направи 704 лицеви опори на един крак. Сега го наричат "човешката пружина" заради невероятната му издръжливост и ежедневна брутална дисциплина в тренировките.