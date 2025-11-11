Уникално! България ще има представител във Формула 2 още тази година - Никола Цолов с огромна крачка в кариерата си

Младата звезда на България в моторните спортове - Никола Цолов, ще направи своя официален дебют във Формула 2, и то още през тази година! Той ще участва в последните две състезания от сезон 2025 - тези в Катар и Абу Даби, за да натрупа опит преди новия сезон 2026. Новината бе обявена преди минути от неговия клуб Campos Racing. Българският пилот извървя дълъг път до Формула 2 на FIA, правейки още една голяма крачка в кариерата си. А крайната цел е ясна - един ден Никола да се превърне в първия българин, който се състезава във Формула 1.

Никола Цолов дебютира във Формула 2 още през 2025 година

Шефът на Campos Racing Адриан Кампос обяви: "Преди всичко бих искал да благодаря на Пепе Марти (Цолов ще заеме неговото място - б.р.) за всички тези години, прекарани заедно, откакто дебютира с нас във Ф4 Испания, а по-късно и във Ф3 и Ф2 на ФИА. Споделихме невероятни моменти, многобройни победи и подиуми рамо до рамо и от името на всички в Campos Racing му пожелавам всичко най-добро за бъдещето."

"За Никола това е фантастична възможност да започне адаптацията си към категорията – и то в реални състезателни условия. Вече работим усилено с него, за да бъде възможно най-добре подготвен за Лусаил, където ще направи своя дебют с болид от FIA Formula 2", добави още Кампос.

А Никола Цолов сподели: "За мен е приятна изненада да дебютирам във Формула 2 на ФИА още тази година в последните два кръга! Много съм благодарен на Campos Racing и Red Bull за доверието и за предоставената ми възможност. Работих изключително усилено и се чувствам готов да направя тази стъпка. Очаквам с нетърпение да науча колкото се може повече и да натрупам ценен опит преди 2026 г."

🚨DRIVER ANNOUNCEMENT🚨 We’re proud to announce that Nikola Tsolov will make his FIA Formula 2 debut with the team,... Публикувахте от Campos Racing в Вторник, 11 ноември 2025 г.