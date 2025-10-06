Карлос Насар събра погледите в Норвегия: Уплаши конкуренцията с убийствени тежести (ВИДЕО)

Феноменът в света на щангите Карлос Насар отново е в епицентъра на вниманието в навечерието на състезанието в категория до 94 килограма на Световното първенство по вдигане на тежести във Фьоде, Норвегия. Олимпийският, световен и европейски шампион за 2024 година е голямата сензация, след като миналата година бе избран за щангист №1 в света. А сега отново събра погледите към себе си и уплаши конкуренцията с убийствени тежести в залата на норвежка земя.

Насар вдига тренировъчно килограми, които са трудно достижими за конкурентите му

Насар като на шега направи двойно изхвърляне със 170 килограма, изтласкване с 210 килограма и троен клек с 225 кг. Карлос демонстрира завидна форма и показа, че тренировъчно без проблеми може да вдига килограми, които биха озорили неговите конкуренти на самото състезание. Категория до 94 кг е нова и предстои да бъдат поставени първите световни рекорди, но Насар отново изглежда без сериозна конкуренция за първото място.

Припомняме, че в Париж Карлос записа 180 кг в изхвърляне, 224 кг в изтласкване и 404 кг в двубоя, като това се случи в категория до 89 кг. Сега той ще бъде с по-високо лично тегло и потенциално ще може да запише още по-силни резултати. Дори и килограмите от Париж обаче изглеждат трудно достижими за останалите състезатели в категория до 94 кг на Световното във Фьоде.

Трябва да се припомни, че през пролетта Насар стана абсолютен европейски шампион в категория до 96 килограма, където отново записа световни рекорди. Там той успя да вдигне 229 кг в изтласкването и общо 417 кг в двубоя, като само в изхвърлянето - 188 кг, не успя да подобри върховото постижение. Сега щангистът ще опита да се доближи до тези тежести, макар и в малко по-леката категория до 94 кг, която е и олимпийска за Лос Анджелис 2028.