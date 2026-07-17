Кабинетът "Радев":

Кой има имен ден днес, 17 юли 2026 г. Честито!

17 юли 2026, 5:55 часа 583 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Кой има имен ден днес, 17 юли 2026 г. Честито!

На 17 юли 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Марина, Марин и производните им. На този ден почитаме Света Великомъченица Марина. Тя е известна сред католиците като Света Маргарита Антиохийска и се празнува на 20 юли, когато православните християни празнуват деня на Свети Илия. Житието на Света Марина е писано от епископ Теотимий и е ползвано за основа на множество преписи и преработки.

Пожелания

Този ден е твой! Само за теб! Нека бъде празник на любовта, приятелството, светлината и сбъднатите мечти! Празнувай до зори и нека споменът за това вълшебство те топли през всичките ти дни! 

Имени дни 2026 г.

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Бъди здрав, щастлив, усмихнат, устремен и признат от хората, на които държиш! Нека в този ден всяко пожелание към теб се изпълни с цялата си сила на добрината и любовта!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана! 

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет! 

Имени дни през юли 2026 г.

Снимки: iStock

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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