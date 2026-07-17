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Колумбия може да премести посолството си в Йерусалим

17 юли 2026, 6:35 часа 567 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Колумбия може да премести посолството си в Йерусалим

Новоизбраният президент на Колумбия Абелардо де ла Есприеля, представител на твърдата десница, който има подкрепата на Доналд Тръмп, възнамерява да премести посолството на страната в Израел от Тел Авив в Йерусалим, предаде Франс прес, като цитира неговата пресслужба. Левият досегашен президент Густаво Петро прекъсна през 2024 г. отношенията с Израел в знак на протест срещу войната в ивицата Газа. Той беше спрял износа на въглища за Израел и покупките на оръжие.

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Де ла Есприеля, който встъпва в длъжност на 7 август, възнамерява да възстанови дипломатическите отношения още в първия ден от мандата си.

Израел анексира източната част на Йерусалим през 1967 г., след което обяви целия град за своя "неделима столица". Международната общност не е признала анексията и разглежда Източен Йерусалим, който е с преобладаващо палестинско население, като окупирана територия.

Почти всички държави, които имат дипломатическо представителство в Израел, държат посолствата си в Тел Авив. По време на първия си мандат през декември 2017 г. американският президент Доналд Тръмп нареди преместването на американската дипломатическа мисия от Тел Авив в Йерусалим, признат от САЩ като столица на Израел — ход, който наруши дългогодишната международна неутралност. 

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В комюникето на бъдещото колумбийско правителство се посочва, че се работи по "отварянето на посолството на Колумбия в Йерусалим, столицата на Израел". 

 

 

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Израел Колумбия Йерусалим Тел Авив посолство
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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