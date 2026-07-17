Никарагуа скъса дипломатическите си отношения с Италия

Властите в Никарагуа обявиха в четвъртък, че прекъсват дипломатическите си отношения с Италия. Причината за това са изказванията на италианския външен министър Антонио Таяни по адрес на страната, които в Манагуа бяха определени като обидни, писа ЕФЕ. "Прекъсването е в отговор на необоснованите, агресивни и безотговорни изявления на италианския министър на външните работи Антонио Таяни, който обиди народа и властите на Никарагуа, като пренебрегна всички норми на уважение към отношенията между народите и правителствата", - се посочва в прессъобщение на правителството на Никарагуа, цитирано от агенцията.

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Конфликтът

Конфликтът избухна, след като Таяни отново отправи искане за екстрадицията на терориста Алесио Казимири, един от убийците на бившия италиански министър-председател Алдо Моро. От много години Касимири се укрива в Никарагуа.

Вчера в Мадрид Таяни почете паметта на Моро, убит от членове на групировката "Червените бригади" през 1978 г., и осъди властите в Никарагуа за това, че продължават да предоставят убежище и защита на Касимири. Министърът добави, че правителството на Никарагуа отказва да изпълни исканията за екстрадиция, подадени от италианската страна.

Според данните на италианската съдебна система Казимири е имал пряко участие в убийството на Моро. В началото на 80-те години на миналия ХХ век той е избягал в Никарагуа.

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