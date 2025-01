Кой ще бъде най-високоплатеният пилот през 2025 година: Хамилтън или Верстапен?

След 12 години седемкратният световен шампион Люис Хамилтън се сбогува с отбора на Мерцедес, за да се присъедини към Скудерия Ферари през 2025 г. Трансфер, който разтърси света на Формула 1, но също така дойде и с любопитен слух. Според информацията Хамилтън е подписал рекорден договор с италианския тим, който ще го направи най-скъпоплатения пилот през предстоящия сезон.

Веднага след като Хамилтън обяви подписването на договора си с Ферари се появиха спекулации за размера на заплатата му. Според многобройни съобщения в медиите той ще стане най-високоплатеният пилот от Формула 1 със заплата от 60 милиона долара годишно. Източникът на тази информация е уебсайтът "Forbes", известен с класациите си на най-високоплатените спортисти.

Уебсайтът на "Forbes" по никакъв начин не потвърждава, че Хамилтън ще получава 60 млн. долара във Ферари. Това, което казва, е, че пилотите на Скудерията за 2025 г. (Шарл Льоклер и Хамилтън) преговарят за значително увеличение на заплатите. Точните детайли на тези договори остават неясни, но е вероятно Ферари да предложи на Хамилтън заплата, която надвишава тази на Макс Верстапен, чието възнаграждение в момента е най-високо.

Ферари изглежда възнамерява да направи печеливша инвестиция с привличането на Хамилтън. Този трансфер може да позволи на Скудерията да увеличи приходите си от дни на пистата с ВИП клиенти, мърчандайзинг, както и да увеличи потенциала си за спонсорство. Независимо дали Хамилтън действително ще получи 60 млн. долара или не, пристигането му във Ферари може да донесе значителни финансови ползи за отбора.

Въпреки че слуховете за Хамилтън са привлекателни, трябва да се отбележи, че Макс Верстапен все още е най-високоплатеният пилот във Формула 1. Според последната класация на "Forbes" нидерландецът е спечелил 75 млн. долара през 2024 г., от които 60 млн. заплата и 15 млн. бонуси. Пилотът на Ред Бул Рейсинг не само доминира през сезона на пистата, като стана световен шампион през 2024 г., но и се радва на финансовите облаги, предлагани от изгоден договор.

