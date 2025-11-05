Весела Лечева се срещна с председателя на МОК и призова олимпийското движение да се придържа към традициите

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева участва в дискусията „Готови за бъдещето“ в Лозана. Двукратната олимпийска сребърна медалистка, която е член на комисията по „Обществени въпроси и корпоративни комуникации“ на Международния олимпийски комитет (МОК), се обяви за по-голяма видимост на треньорите и запазване на независимостта и традициите на олимпийското движение. В централата на МОК Лечева се срещна с председателя на международната организация Кърсти Ковънтри.

Лечева се обяви за по-голяма видимост на треньорите

Весела Лечева благодари на първата жена, която е председател на Международния олимпийски комитет, за инициативата, даваща възможност на всички членове на комисии да изложат своето мнение за бъдещето на олимпийското движение. „В началото на своя мандат новият президент на МОК иска да чуе всеки глас, който може да спомогне за устойчивото развитие на нашата организация. Затова и най-важните теми, които поставих са баланса между спортовете, как да запазим неутралитет на фона на големите геополитически конфликти и как да се фокусираме върху треньорите като хората, които стоят зад успехите на спортистите“, отбеляза Лечева.

След края на срещите с членовете на комисиите, Кърсти Ковънтри ще запознае Изпълнителното бюро с идеите за развитие и ще начертае пътя за следващите години. „Олимпийското движение трябва да запази своята независимост. Точно това го прави устойчиво във времето, а МОК организация, която е уважавана от целия свят, и която успява да премине през всякакви турбулентни времена“, каза още бившата ни състезателка по спортна стрелба.

Двукратната олимпийска медалистка обърна внимание и на друга тема – статута на треньорите. „Сред нас има много велики спортисти, олимпийски и световни шампиони. И ние сме хората, които най-добре знаем кой ни е помогнал да станем шампиони. Тези хора са нашите треньори. Трябва ли треньорите също да бъдат звезди? Трябва ли да бъдат промотирани като ролеви модели? Трябва ли да получават повече медийно внимание? Знаете ли името на първия треньор на Меси или на първия треньор на Федерер?“, попита своите колеги Лечева.

Председателят на БОК и член на комисията по „Обществени въпроси и корпоративни комуникации“ се изказа и по темата за олимпийската програма. "Надявам се да не прозвуча старомодно, но съм убеден, че въпреки всичко това трябва да съхраним традицията и баланса. И ще дам един пример – турнирът „Уимбълдън“. Той е създаден през 1876 г. И традицията продължава – мачовете се играят на тревни кортове, а тенисистите са с бели екипи. Искат ли марките да въведат ярки цветове? Да, разбира се, но „Уимбълдън“ е силен, защото запазва традициите. Смятам, че голямата сила на олимпийското движение се крие в традицията. Ето защо трябва да бъдем много внимателни, когато правим промени, за да не навредим на най-ценното, което имаме – традицията“, завърши Лечева.

