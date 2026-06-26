Спрягат основен конкурент на Никола Цолов за място във Формула 1

Осмото състезание от сезона във Формула 1 през 2026 г. ще се проведе на живописната писта "Ред Бул Ринг", която се намира на 700 метра над морското равнище и е заобиколена от планините на Щирия. Макар че уникалната писта, която има най-малко завои от всички трасета в календара, ще представи свои собствени предизвикателства, се очаква и високите температури да окажат влияние върху състезанието. Това не е единствената тема за разговор в навечерието на Гран При на Австрия, тъй като се появи информация, според която бъдещето на един от пилотите на стартовата решетка е под заплаха.

Бъдещето на един от пилотите във Формула 1 е под въпрос

Става въпрос за опитния състезател в редиците на Хаас - Естебан Окон. Според Total Motorsport, Ферари, Тойота и Макларън оказват натиск върху американския тим за мястото на французина, като се опитват да убедят отбора да даде шанс на един от своите пилоти вместо него. Скудерията има техническо партньорство с Хаас. Според информациите италианският отбор е набелязал Рафаел Камара като потенциален заместник на Окон, в случай че мястото му се освободи. В момента Камара се състезава във Формула 2, като е сред основните конкуренти на Никола Цолов за титлата.

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Камара среща сериозна конкуренция за поста на Окон

Рафа Камара изпревари Никола Цолов за титлата във Формула 3 през миналия сезон. Двамата пренесоха битката си в горната дивизия, където в момента българинът води на своя конкурент с 11 точки на второто място (80). Лидер в класирането е Габриеле Мини с 86 точки. Сега големият въпрос е кой ще си осигури място в най-елитната автомобилна надпревара. Камара ще срещне сериозна конкуренция за мястото на Окон, тъй като Тойота проявява интерес към завръщането на Юки Цунода на стартовата решетка, докато резервният пилот на Макларън - Леонардо Форнароли, също се ползва с подкрепата на Ферари.

В момента Окон заема 16-то място в класирането при пилотите с три точки, докато съотборникът му Оливър Беърман е 11-ти с 16 точки. Договорът на 29-годишния пилот изтича в края на сезона. Въпреки това той отговори на спекулациите, като заяви, че не му пука какво говорят хората преди Гран при на Австрия. Окон за последно се качи на подиума на Гран при на Сао Пауло през 2024 г., докато беше в Алпин. Последната му и единствена победа беше на Гран при на Унгария през 2021 г.

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