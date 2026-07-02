"Загрявката за Джошуа": Тайсън Фюри обяви съперника, с когото ще се подготви за битката на Великобритания

В подготовката за евентуалния суперсблъсък с Антъни Джошуа, Тайсън Фюри обяви следващия си съперник. 37-годишният боксьор ще се изправи срещу поляка Мариуш Вах в Тайланд на 24 юли преди задаващата се битка за Великобритания. Мачът на Фюри в Патая ще се състои ден преди Джошуа да направи своето завръщане на 25 юли срещу Кристиан Пренга в Рияд, Саудитска Арабия - първият му мач, след като през декември 2025 г. беше замесен в автомобилна катастрофа в Нигерия, при която загинаха двама от приятелите му. И Фюри, и 36-годишният Джошуа трябва да спечелят мачовете си, за да се осъществи среща между двамата бивши световни шампиони, която е насрочена за 2026 г.

Фюри се изправя срещу полски ветеран

46-годишният Вах има рекорд от 39 победи в 51 мача, 20 от които с нокаут. Но полякът е спечелил само три от последните си 10 двубоя и претърпя поражение чрез нокаут във втория рунд от британеца Моузес Итаума в мач за титлата на WBO в тежка категория през юли 2024 г. Той няма добри спомени от британските си съперници, тъй като през 2019 година бе победен от Дилиан Уайт, а четири години по-късно и от Фрейзър Кларк.

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Междувременно последният мач на Фюри беше през месец април. Тогава той се завърна от 15-месечна пауза с победа по точки над руснака Арсланбек Махмудов на стадион "Тотнъм Хотспър". След този успех Фюри веднага предизвика Джошуа, който се намираше до ринга, и двамата си размениха остри думи, като боксьорът от Морекамб се опита да подкани съперника си да се качи на ринга. Двамата от години искат да се срещнат на ринга, за предпочитани пред родна публика. През последните седмици, обаче, нарастват спекулациите, че мачът им може да се проведе в САЩ поради участието на саудитския влиятелен бизнесмен Турки Алалшик.

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