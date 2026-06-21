Мартин Балабанов се завърна ударно на 800 метра и отново доближи националния рекорд

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Една от надеждите ни в средните бягания - Мартин Балабанов, се завърна ударно към коронната си дисциплина 800 метра, записвайки силен резултат от 1:48.87 мин. на състезанието Track Night Vienna. Информацията предаде неговият брат Иво Балабанов, който пък доминира в дългите бягания у нас. В същата серия друг талантлив български състезател - Димитър Панделиев, финишира за 1:50.04 мин., като двамата трябваше да се състезават при 34-градусови температури, но въпреки това успяха да се представят на високо ниво. И Мартин, и Димитър имат и по-добри резултати в дисциплината.

Мартин Балабанов отново с резултат 1:48 мин. на 800 метра

Мартин Балабанов има личен резултат от 1:48.41 мин. от лятото на 2024 г., когато отново във Виена успя да направи фантастично бягане. През 2025-а Мартин слезе под 1:48 мин., но анулираха състезанието поради абсурден гаф на организаторите. Сега той отново опита да се доближи до националния рекорд на Бинко Колев от 1:46.29 мин., който стои непокътнат вече близо 47 години. Близо до рекорда е и Мартин Проданов, който бяга 1:47.18 през 2025-а.

18-годишен българин с 1:51 мин. на 800 метра

С резултата си Мартин Балабанов оглави българската ранглиста за 2026 година. На състезанието Track Night Vienna участваха и още няколко български състезатели. Роденият през 2008 година Борис Гатев, който тренира под ръководството на Евгени Игнатов, записа личен резултат от 1:51.29 мин. на 800 метра. С това той се доближава до норматива за Световното първенство за юноши под 20 г. в Юджийн, отбелязва alexander-vangelov.com.

В бягането на 5000 метра Девора Аврамова записа 16:25.17 мин., която преди няколко седмици докара личния си резултат до 16:06.31 мин. на състезание в Германия.

Автор: Стефан Йорданов

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