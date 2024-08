Международната боксова асоциация позлатява италианката, отказала да играе срещу Имане Хелиф

Международната боксова федерация (б.р – IBA) ще позлати италианката, която отказа да играе срещу скандалната Имане Хелиф на Олимпийските игри в Париж. Това съобщиха на официалния сайт на организацията.

Както е известно, онзи ден Анджела Карини отказа да се бие с алжирката след само 46 секунди на ринга, тъй като не успя да понесе тежките удари на Хелиф, за която се спекулира, че е биологичен мъж.

Президентът на IBA Умар Кремльов заяви, че Анджела Карини ще получи от асоциацията премия като за спечелен златен медал след отказа си да играе срещу Имане Хелиф. Именно Международната боксова асоциация забрани преди година на алжирката да участва в женски турнири по бокс, след като тя не успя да премине теста за полова принадлежност.

„Не можех да гледам сълзите ѝ (б.р – на Анджела Карини). Не мога да остана безучастен в такава ситуация. Мога да уверя, че ще защитим всеки един боксьор. Не разбирам защо искат да убият женския бокс. Само боксьори, отговарящи на критериите, трябва да се състезават на ринга, за да се гарантира безопасността им“, каза Умар Кремльов пред сайта на IBA.

IBA will award Angela Carini, who abandoned the fight against Algeria’s Imane Khelif at Paris 2024 Games after 46 seconds of the first round, the IBA prize money as if she were an Olympic champion, President Umar Kremlev claimed. https://t.co/4mtBGpZk92