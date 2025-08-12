Войната в Украйна:

Треньорът на Ференцварош обясни какво трябва да направи тимът му, за да победи Лудогорец

12 август 2025, 10:14 часа 321 прочитания 0 коментара
Треньорът на Ференцварош Роби Кийн обясни какво трябва да направи отборът му, за да победи Лудогорец и да се класира за плейофната фаза на Шампионска лига. Двата тима се изправят един срещу друг днес в мач-реванш от третия квалификационен кръг на най-комерсиалната надпревара. Първият двубой между българския първенец и унгарския гранд, който се игра преди седмица на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград, завърши при резултат 0:0.

Роби Кийн иска тимът му да е агресивен пред гола 

Роби Кийн говори пред медиите преди днешния мач с Лудогорец. Бившият ирландски национал сподели, че неговите футболисти трябва да бъдат много агресивни в търсенето на попадение в българската врата. Той допълни, че феновете на Ференцварош с нетърпение очакват сблъсъка с „орлите“. Младият специалист също така бе категоричен, че той и щабът му са наясно със силните и слабите страни на разградчани и знаят как да се възползват от тях.

Лудогорец Ференцварош

"Наясно сме със силните страни на Лудогорец" 

„Трябва да бъдем агресивни в търсенето на гола. Само това може да ни доведе до добър резултат. Много фенове вече ми казаха, че очакват мача с нетърпение и ще бъдат зад нас, за да ни подкрепят. Но моята работа е да извлека най-доброто от играчите. Наясно сме със силните страни на Лудогорец и видяхме добре това през второто полувреме на мача в Разград“, обясни бившият нападател.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Шампионска лига Лудогорец Роби Кийн Ференцварош
