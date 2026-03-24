„Много се изложихме! Не ни е за първи път…“: спортни журналисти не познаха олимпийско величие в играта „Кой съм аз“ (ВИДЕО)

Гледате ли Олимпийските игри? А знаете ли кой има най-много медали? Всички са запознати с рекордьорите, но някой помни ли кой е точно под върха? Тъкмо това разбраха спортните журналисти Стефан Йорданов, Бойко Димитров и Кристин Попова в последния епизод на предаването „Точно попадение“. В игралния сегмент „Кой съм аз“ те имаха нова задача. След като не се справиха с наглед лесен въпрос, Стефан и Бойко стигнаха до заключението, че много са се изложили, но все пак не им е за първи път.

Кой е вторият спортист по медали от Олимпийските игри?

В новата версия на играта „Точно попадение“ спортните журналисти Стефан Йорданов, Бойко Димитров и Кристин Попова трябваше да отговарят на въпроси. Всеки въпрос беше свързан с различен спорт или надпревара, а отговорите бяха имена на спортисти или клубове. Последният въпрос припомни, че Майкъл Фелпс е спортистът с най-много медали от Олимпийски игри (28), а загадката в него беше кой е вторият в престижната класация (с 18 медала). Стефан, Бойко и Кристин веднага започнаха да изреждат велики имена от различни дисциплини – Юсеин Болт, Иън Торп, Йоханес Клаебо.

Но нито един от тях не беше верният отговор. Тогава тримата журналисти поискаха подсказка – четири варианта за отговор, един от които правилен. На екрана се появиха имената на Кейти Ледеки, Николай Андрианов, Лариса Латинина и Марит Бьорген. Кристин първа пробва късмета си с Ледеки. Стефан изрази мнение, че според него това е верният отговор, а през това време Бойко се чудеше кой е Николай Андрианов. След като се разбра, че Ледеки не е правилният отговор, Бойко пробва с Бьорген. Но не уцели. Трети се произнесе Стефан, който заложи на Андрианов.

Но и той не беше прав. Верният отговор се оказа Лариса Латинина, а след като никой не го позна, точката не беше присъдена. „Много се изложихме“, заключи Стефан. Но Бойко го успокои: „Не е за първи път, няма и да е за последен“. Кои други спортове бяха включени в играта? Защо футболният въпрос затрудни спортните журналисти? Кой спечели наградата „Златния човек“? На тези въпроси може да си отговорите, като гледате последния епизод на „Точно попадение“ в YouTube:

