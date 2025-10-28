Никола Цолов може да влезе във Формула 2 след месец: какво трябва да се случи, за да дебютира по-рано

След като в средата на септември стана ясно, че Никола Цолов ще се състезава във Формула 2 през 2026 г., всички погледнахме смело напред в бъдещето на младия пилот. Той завърши тазгодишния сезон като вицешампион във Формула 3 и той си осигури място в отбора на Кампос Рейсинг. Но днес стана ясно, че пред Цолов може да се открие възможността да дебютира във Формула 2 още през тази година.

Един от пилотите на Кампос няма да участва в последните две състезания

Пепе Марти, който е един от титулярните пилоти на Кампос, обяви, че няма да вземе участие в последните два кръга. Те ще се проведат в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември. Испанецът няма да шофира в тези състезания, защото преминава във Формула Е, където сезонът започва преди да е приключил този във Формула 2. И така едно място в отбора на Кампос се отваря и трябва да бъде запълнено. Един от фаворитите е именно Никола Цолов.

На хартия Никола Цолов има две ключови предимства

Българинът беше обявен първи като нов пилот за Кампос за сезон 2026. Това му носи някакво предимство, дори да е само на теория. Освен това, колата, която Пепе Марти пилотираше, е спонсорирана от Ред Бул. Никола Цолов е част от академията на „биковете“ от година, което би трябвало да е само плюс за него в тази ситуация. От лагера на българина още не са дали коментар за възможността той да дебютира по-рано във Формула 2. Те призовават за търпение, да не се правят заключения и да се чакат официални изявления от отбора, Ред Бул, самия Никола Цолов и неговия екип.