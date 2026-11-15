Ударно начало на новия сезон! Алберт Попов се класира в Топ 10 при първия си старт

Най-добрият български скиор Алберт Попов започна новия сезон с престижно класиране. Родният състезател завърши на 10-а позиция в слалома в Леви от Световната купа по ски алпийски дисциплини. Попов финишира с общо време от двата манша от 1:49.55 минути. Той бе 18-и след първия манш, но във втория даде пето време, което го придвижи по-напред в класирането. Особено добре българинът се справи в най-стръмната част на пистата, в която записа и най-доброто преминаване сред всички скиори във втория манш.

Най-добър личен резултат за Алберт Попов в Леви

Победител за втора поредна година във финландския курорт е бразилецът Лукас Пинейро Бротен. Той бе лидер след първия манш и макар да допусна някои неточности във втория, успя да запази преднината си и да триумфира. Бротен приключи с резултат от 1:48.04 минути. Втори на 0.56 секунди се нареди французинът Клеман Ноел, а Топ 3 се допълни от швейцареца Лоик Меяр на 0.73 секунди изоставане. В топ 5 влязоха още шведът Фабиан Акс Шварц и италианецът Алекс Винатцер, който даде най-доброто време във втория манш от 54.42 секунди.

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Миналият сезон бе много успешен за Алберт Попов. Той най-накрая спечели дългоочакваното злато в слалома на Световната купа в Мадона ди Кампильо, Италия - 45 години след първата победа на Петър Попангелов. Добрите изяви на Попов му отредиха участие на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. За съжаление, той не успя да разгърне потенциала си и отпадна още в първия манш.

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