Посъветваха Лиам Лоусън да напусне Рейсинг Булс след сезон 2027

След като се бореше за титлата във Формула 1 през 2025 година, пилотът на Макларън Оскар Пиастри срещна трудности с новите регулации. В момента той заема седмо място в шампионата и се мъчи да се доближи до темпото на съотборника си Ландо Норис, който е с почти 100 точки пред него в класирането. По тази причина бившият ръководител на Хаас Гюнтер Щайнер смята, че още един разочароващ сезон за Пиастри може да накара главния изпълнителен директор на Макларън Зак Браун да обмисли алтернативи на австралиеца.

Гюнтер Щайнер прати Лоусън в Макларън

В интервю за подкаста "The Red Flags" Щайнер предупреди, че ако и следващата година Пиастри се представи по същия начин, то Зак ще потърси друг пилот. След това той намекна, че "може би Лиам Лоусън е свободен", посочвайки новозеландеца като потенциален кандидат. Новозеландецът преживява най-успешния сезон в кариерата си досега и в момента заема 9-о място в класирането с 89 точки, като изостава само от пилотите, които съставляват четирите най-добри отбора.

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Лоусън трябва да напусне Ред Бул-семейството

Преди дни той изпревари Никола Цолов в битката за титулярно място за сезон 2027, но мнозина предполагат, че следващата година Българския лъв ще има предимство. По тази причина Лоусън бе призован от Щайнер да напусне Рейсинг Булс след края на следващата кампания, ако иска да постигне нещо повече. Той заяви: "Мисля, че Лиам трябва сам да си проправи път извън семейството на Ред Бул. Не мисля, че ще се случи той да бъде повишен обратно в отбора на Ред Бул от Рейсинг Булс. А ако не отиде там, той няма как да стане световен шампион."

Лоусън беше повишен в отбора на Ред Бул в началото на сезон 2025, но беше върнат обратно в Рейсинг Булс след само две състезания. Той също така кара в три състезания за първия отбор през този сезон, замествайки контузения Исак Хаджар. Потвърждаването обаче на французина като партньор на Макс Верстапен за 2027 година на практика затвори вратата за поредно незабавно повишение, а Щайнер вярва, че единственият шанс на Лоусън за развитие е извън семейството на "биковете". Това би било отлична възможност за Никола Цолов.

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