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Феноменален Карлос Насар счупи собствен световен рекорд

14 ноември 2026, 18:58 часа 1279 прочитания 0 коментара
Снимка: International Weightlifting Federation
Феноменален Карлос Насар счупи собствен световен рекорд

Карлос Насар не спира да смайва целия свят, дори след като успя да постави нов световен рекорд в изхвърлянето. Шампионът от Олимпийските игри подобри собствения си рекорд, който постави преди по-малко от десет дни на Световното първенство в Нинбо, от което се върна с четвърта световна титла и три нови рекорда. Насар се справи успешно с 190 кг, надминавайки с пет килограма предишното си постижение от 185 кг. Още по-изумителното е, че именно изхвърлянето е дисциплината, която е по-слаба за българина.

Невероятният Карлос Насар счупи световен рекорд в Пловдив само дни след триумфа си в Нинбо

Новото си върховно постижение той постави по време на националния шампионат в Пловдив. За съжаление рекорда няма да бъде признат официално, защото е постигнат по време на състезание, което е извън календара на Международната федерация по вдигане на тежести. То обаче е показателно за класата и талант на българския спортист №1 .

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Карлос Насар

Пред Насар предстоят две нови състезания, в който да демонстрира световната си доминация - два кръга от германската Бундеслига и първият специален квалификационен турнир за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., който ще се проведе в Доха в началото на декември.

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вдигане на тежести Карлос Насар
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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