"Може към кораб, може и към Община Варна": Обвинение, че властта е знаела и е бездействала за приближаващите дроновете

България е изправена пред най-сериозната заплаха за сигурността си през последните 80 и повече години. А политическото ръководство демонстрира опасна неспособност да реагира и да защити държавата. Това посочва в свой анализ Илиян Василев - дипломат и бивш посланик на България в Русия, коментирайки последната ескалация на кризата в Черно море.

По думите му много хора изобщо не разбират колко тежка е ситуацията.

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България е знаела за атаката

"България е знаела поне 15 минути преди атаката срещу кораба за приближаващите дронове. Ако са били морски дронове - това време за реакция се умножава в пъти. Имало е време за реакция. Въпросът е не какво са установили средствата за наблюдение, каква информация е била докладвана на командването и политическото ръководство, а защо не е последвала ефективна реакция. Самолетите за въздушно патрулиране могат да установяват не само наличието и движението на въздушни обекти, но и данни за маршрута им. Ако проследяването е показало, че дроновете идват от руска посока, това е информация, която не може да бъде игнорирана в името на търсенето на "доказателства". И тук започва истинският проблем", пише Василав.

Той попита как реагира политическото ръководство, което отрича заплахата да идва от Русия, когато получи категорична информация за потенциална руска атака.

"Бъдете сигурни, че подобна информация незабавно стига до министъра на отбраната Стоянов и до министър-председателя. На този етап на ранно предупреждение никой не знае каква е реалната цел на летящите дронове - може да е кораб на ВМС в пристанището на Варна, може да е комуникационен център, може да е сградата на Община Варна. Следователно бездействието става престъпление и не може да се оправдава с аргумента, че дроновете са атакували кораб извън териториалните ни води, а не наземна цел. При неизвестна цел и неясен мащаб на заплахата именно готовността за реакция е решаваща", категоричен е той.

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Според него първият проблем е военният капацитет.

"През последните месеци при управлението на Радев, но и преди това, България не успя да изгради необходимите способности за своевременно откриване, проследяване и неутрализиране на подобни заплахи. В това отношение страната ни загуби ценно време, докато Радев и Йотова продължаваха да ни приспиват с миролюбиви декларации и внушения, че трябва преди всичко да избягваме конфронтацията с Русия. Тази хомеопатична политика е сигурна рецепта за бъдещи атаки. Румънците вдигнаха самолети и свалиха дронове. България също разполага с F-16, но придобиването на самолетите не означава автоматично, че те са напълно оперативно готови за всяка мисия. Необходими са обучени екипажи, въоръжение, поддръжка, процедури и ясни правила за действие. Тук възникват тежките въпроси за състоянието на отбранителните способности и за отговорността на политическото ръководство през последните години, включително на Радев и Йотова. Помните, че те не се присъединиха към анти-дрон инициативата на на НАТО само защото водещата роля в нея имаше Украйна", смята Василев.

Дали изобщо да се реагира

Според него обаче най-същественият проблем може да се окаже политическият избор дали изобщо да се реагира.

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"Само ден преди това Румен Радев остро критикува Румъния за действията ѝ, които според него провокирали Русия. В контекста на събитията това означаваше да се критикува и решението за сваляне на дронове. Посланието е опасно: ако реагираме, ще разгневим Путин; ако не реагираме, може би ще ни остави на мира. Трудно е да се очаква последователна и решителна реакция от политическо ръководство, което ден преди това е критикувало съседите си за действия, които самото то може да се наложи да предприеме. Възниква въпросът дали страхът от реакцията на Кремъл не се е превърнал в ограничение пред решенията за защита на България. И дали изобщо мястото на тези политици е начело на държавата именно в този момент. И това не е само въпрос на един инцидент", смята той.

"Виждаме Радев, Йотова и Стоянов да настояват за още доказателства, да говорят за мир и деескалация, докато атаките с дронове де факто блокираха търговското корабоплаване в Черно море, а критична инфраструктура е изложена на риск. Доказателствата са важни, но събирането им не може да замества подготовката за защита. Не е необходимо да чакаме окончателно установяване на произхода на всеки дрон, за да имаме готовност да защитим хората и инфраструктурата си. България се нуждае от политици, способни да ни защитят по въздух, море и суша, от ясни правила за реакция и от политическо ръководство, което не поставя интересите на Кремъл над българската националната сигурност", коментира още Василав

Неговият извод е, че проблемът не се изчерпва с недостига на техника или с пропуски в подготовката.

"Той е и в политическата нагласа, ако щете манталитет, които твърде често поставя фетишът на умилостивяването на Москва пред готовността за защита на България. Докато тази нагласа и тези политици не бъдат сменение, нито новите самолети, нито системите за противодействие на дронове ще бъдат достатъчни. Защото накрая на тази командна верига ще стоят винаги Йотова, Радев и Стоянов", завърши Василев.