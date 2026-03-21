Обвиниха пилотите на Ферари, че са пропиляли шансовете на отбора за успех в Китай

Легендата на Формула 1 Жак Вилньов обвини пилотите на Ферари, че са провалили състезанието на отбора по време на Гран при на Китай. Скудерията завърши на трето и четвърто място за втори пореден уикенд от сезона, като отново не успя да се пребори с Мерцедес за победата. Кими Антонели триумфира в Шанхай за първата си победа в кариерата си пред Джордж Ръсел, а Люис Хамилтън си осигури първи подиум за Ферари след интензивна битка със съотборника си Шарл Льоклер.

Вилньов не остана очарован от битката гума до гума на двете ферарита

Битката колело до колело между двете ферарита беше акцентът и в двете състезания през уикенда, като Льоклер надделя над Хамилтън в спринта в събота. Болидите на Ферари си размениха местата няколко пъти по време на основното състезание, като Льоклер първо изпревари Хамилтън, но британецът си върна позицията на подиума след няколко обиколки, в които се бореше с монегаска. Въпреки това не всички бяха впечатлени от дуото на Скудерия, като Вилньов обвини двамата пилоти, че са саботирали шансовете на отбора за победата в неделя. Световният шампион от 1997 г. смята, че борбата помежду им е унищожила гумите и на двамата и е позволила на Антонели да се откъсне напред.

От Ферари подкрепят битката между Льоклер и Хамилтън

Въпреки това, колежката му от Sky Sports F1 Джейми Чадуик не беше съгласна с канадеца, твърдейки, че Мерцедес така или иначе е бил прекалено бърз: "Не мисля, че Мерцедес беше техният съперник днес, и честно казано, доста ми харесва фактът, че се борят. Хареса ми и фактът, че и двамата изглеждаха доста доволни. Шарл също сподели удовлетворението си от битката." В изявление след състезанието шефът на отбора Фред Васьор потвърди, че вярва, че и двамата пилоти ще се състезават честно, и подчерта, че отборните заповеди биха били нечестни: "Вярвам им. Със сигурност подобна битка гума до гума винаги е рискована, но аз не искам да ги спирам и определям позициите им, и мисля, че това би било несправедливо. Те са професионалисти и това е добре за отбора, добре е за Формула 1 и бих предпочел нещата да останат така."

По време на уикенда в Шанхай, който завърши с много положителни емоции за Хамилтън, британецът направи интересно изявление. То не се отнасяше за вътрешната му борба с Шарл Льоклер, а с доминацията на Мерцедес. Прекарал 12 години в отбора от Бракли, седемкратният шампион добре познава методите на "сребърните стрели" и по тази причина не се замисли да ги обвини в измама.