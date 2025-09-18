Огромен шанс! Биляна Дудова ще се бори за медал на Световното първенство по борба

Една от водещите ни състезателки в женската борба Биляна Дудова заслужи огромен шанс да се бори за медал от Световното първенство в Загреб, Хърватия! Тя успя да запише две победи в репешажите на надпреварата, като се справи с италианката Аурора Кампаня от Италия с 3:0 и Маниша Маниша от Индия с 9:0. В спор за бронза Дудова ще се бори с Амина Танделова от Русия, която се състезава под неутрален флаг.

След репешажи: Биляна Дудова стигна до битка за световен бронз

Дудова, която е световна и четирикратна европейска шампионка, ще опита да грабне медал при 62-килограмовите, макар и в малкия финал. Тя стартира турнира със загуба, но бе изтеглена до репешаж, където се възползва максимално.

За злато пък ще спори Юлияна Янева, която тази вечер се изправя в спор за титлата при 68-килограмовите. Янева ще търси реванш срещу японката, която я победи през 2023-а. И макар медалът да е гарантиран, тя е устремена към спечелването на златното отличие.

Иначе по-рано друг български борец се размина с медал от Световното. На този етап България все още няма спечелен медал, макар и да има гарантиран от Янева. Резултатите на българската борба се следят под лупа и заради последните събития около федерацията и промените от новото ръководство начело със Станка Златева.