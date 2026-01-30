Оставката на Румен Радев:

Олимпийска шампионка на България гостува на откриването на изложбата и сценичният проект „Истини и въображения: Пинокио и други фантазии“

30 януари 2026, 16:03 часа 369 прочитания 0 коментара
Олимпийска шампионка на България гостува на откриването на изложбата и сценичният проект „Истини и въображения: Пинокио и други фантазии“

С официално откриване в София стартира изложбата и сценичният проект „Истини и въображения: Пинокио и други фантазии“, посветен на съвременното европейско изкуство и творчеството на италианския художник Франческо Де Франческо. Събитието се превърна в значима среща между изкуство, дипломация и общество, отваряйки пространство за размисъл върху моралния избор, човешкото съзряване и силата на въображението. Сред присъстващите бе и олимпйската шампионка от Игрите в Токио Мадлен Радуканова.

„Истини и въображения: Пинокио и други фантазии“ откри диалог между изкуство, истина и общество

Откриването бе осъществено от Негово Превъзходителство Марчело Апичела, посланик на Република Италия в България, и събра представители на дипломатически мисии, културни институции, артисти, общественици и гости от различни професионални общности.

Докосни дъгата

Силно присъствие на събитието отбелязаха и редица изявени личности от обществения, спортния и културния живот на България – олимпийската шампионка по художествена гимнастика Мадлен Радуканова, съветниците на президента Пламен Славов и Илия Милушев, Божидар Темелков – многократен шампион по самбо и джудо, председателят на Съюза на спортните журналисти Найден Тодоров, спортните журналисти Радостин Любомиров и Елена Яръмова, проф. Петко Стефановски – управител на НЗОК, Огнян Герджиков (председател на Народното събрание в периода 2001–2005 г.), генералният директор на Българското национално радио Милен Митев, командирът на Националната гвардейска част полк. Петър Киндалов, директорът на Италианския културен институт в България, председателят на Българо-италианската търговска камара, заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов, както и обичаните артисти Нина Николина и Калин Вельов.

Сред официалните гости бяха посланици и дипломати на Италия, Босна и Херцеговина, Албания, Косово, Португалия, Унгария, Китай, Мароко, Монголия, Украйна, Виетнам, Черна гора, Ватикана, Грузия и Кипър, което подчерта международния характер и културната значимост на проекта.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Събитието привлече и многобройна млада публика, общественици и представители на граждански и културни организации, утвърждавайки проекта като платформа за диалог между поколения и различни обществени сфери.

Мадлен Радуканова

В приветствените си думи д-р Денислава Ангелова, председател на Асоциация „Докосни дъгата“, подчерта ценностния смисъл на инициативата, определяйки я не просто като културно събитие, а като жест на въображение, истина и диалог – покана към публиката да мисли, да се съмнява и да търси смисъл и отговорност в съвременния свят.

Откриването на изложбата завърши с театрална миниатюра -диалог между Пинокио и Джепето (татко Карло), с участието на: Кирил Ефремов, в ролята на Татко Карло и Асен Розанов, в ролята на Пинокио. Режисьор и сценарист - Богдан Петканин, музика - Георги Горчов, сценография - Женета Иванова.

Проектът „Истини и въображения: Пинокио и други фантазии“ се реализира от Асоциация „Докосни дъгата“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, по Схема за безвъзмездна помощ „Представяне пред българската публика на съвременни европейски продукции от сектора на културните и творческите индустрии“, администрирана от Национален фонд „Култура“.

Изложбата се осъществява с подкрепата на Италианския културен институт в България, Посолството на Италия, Почетното консулство на Италия в Пловдив, Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество към 51-вото Народно събрание и Фондация MUDIMA. Тя ще бъде представена като пътуващ културен проект в София, Видин и Пловдив, съчетавайки визуално изкуство, сценичен диалог и срещи с публика.

ОЩЕ: "Личности и събития в българския спорт": Изложба с над 400 артикула на световни и родни легенди ще сияе в Ямбол

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Докосни дъгата Мадлен Радуканова
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес