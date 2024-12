От боксьор към футболист: Как световният шампион Усик дебютира в професионалния футбол (ВИДЕО)

Съвсем скоро шампионът в супертежка категория в бокса Олександър Усик отново ще се качи на ринга, за да защитава титлата си срещу Тайсън Фюри. Украинецът се възкачи на престола, след като детронира Антъни Джошуа през 2021 година, а интересното е, че във визитката си той има и мач за професионален футболен отбор. Усик скандализира световния спорт, като дебютира в професионалния футбол, докато е действащ световен шампион в тежка категория.

Като юноша Усик тренира футбол, но след това се насочва към бокса. През 2023-а обаче той се включи в лагера на отбора на Полися Житомир в Турция. В приятелската среща на Полися срещу Верес-Ривне бе и дебютът на украинеца във футбола. Олександър Усик започна на пейката, но неговият момент дойде в 76-та минута, когато той влезе в игра при резултат 2-1 за Полися Житомир.

Украинецът излезе с номер 17 на гърба си и зае позиция на върха на атаката. Резултатът до края на двубоя не бе променен и така в дебюта си Усик се увенча с победа. Боксьорът не крие, че след края на професионалната си кариера на ринга възнамерява да се завърне към футбола, който му е любим спорт още от дете.

Усик не просто дебютира за Полися, но и подписа едногодишен контракт с клуба, демонстрирайки още по-сериозните си намерения към футбола. Това се случи през лятото на 2023-а, но оттогава все пак Усик остана фокусиран върху боксовата си кариера, където получава и много по-голяма печалба. Ето каква сума ще вземе Усик от битката с Тайсън Фюри на 21 декември.

