От днес за утре - изгониха националите по щанги от залата, в която тренират

Националният отбор по вдигане на тежести за мъже и жени ще бъде изгонен от залата "Спортапалас" във Варна, в която води подготовка, съобщава bTV. Това ще се случи още утре - 28 февруари, а причината да бъдат изгонени на улицата са натрупани задължения. Първоначалният план е бил те да водят подготовка в залата до края на месец март, но на практика последната им тренировка ще бъде в последния ден от месец февруари.

Натрупани задължения оставиха националите по щанги без зала за подготовка

Натрупаните задължения към "Спортпалас" за месец февруари възлизат на над 30 000 евро. 15 000 евро има и стари дългове към съоръжението, а общо към Национална спортна база са: 50 000 евро (за лагери на Белмекен и ползване на "Арена София" за европейското първенство в столицата през 2024 г.). Общо старите задължения възлизат на 65 000 евро, допълват от bTV.

Още: Антъни Иванов се снима с "човека, който ще счупи рекордите на Карлос Насар" (СНИМКА)

Не е ясно къде националният отбор по вдигане на тежести ще продължи своята подготовка. В същото време федерацията продължава да се тресе и от значително по-големи скандали, като Стефан Ботев отказва да отстъпи поста на новоизбрания президент Асен Златев, срещу когото бяха подадени три жалби. Две от жалбите обаче няма да стигнат до съда.

Иначе Асен Златев се ползва с подкрепата на най-добрия ни щангист Карлос Насар, който бе избран и за Спортист №1 на България за втора поредна година. Не е сигурно и участието на националния ни отбор на предстоящото Европейско първенство по вдигане на тежести заради това, че федерацията не може да функционира нормално заради процедурни спънки. Самият Насар обвини Ботев, че опитва умишлено да фалира федерацията.

Още: Трикратният световен шампион на България, чийто рекорд на "Гинес" е неподобрен 43 години