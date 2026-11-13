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Отстраниха временно от спорта европейска вицешампионка в многобоя

13 ноември 2026, 20:58 часа 351 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Отстраниха временно от спорта европейска вицешампионка в многобоя

Френската атлетка Ориана Лазрак-Клас бе наказана с 22-месечно отстраняване от спорта за неспазване на антидопинговите правила. Сребърната медалистка в многобоя от Европейското първенство по лека атлетика през 2024 година, бе обвинена в три нарушения на изискванията за отчитане на местонахождението си в периода февруари - ноември 2025 година. Световният антидопингов кодекс гласи, че един спортист не може да пропусне три антидопингови теста и/или да допусне три пропуски при подаването на информация за местонахождението си в рамките на 12-месечен период.

Наказание за Лазрак-Клас

По тази причина Дисциплинарният трибунал наложи на Лазрак-Клас 22-месечно отстраняване, влизащо в сила от 26 март 2026 година. 27-годишната атлетка не оспори първите си две нарушения, тъй като не беше актуализирала данните за местонахождението си в приложението, което позволява на антидопинговите власти да проследяват спортистите. Тя обаче оспори третото нарушение, като заяви, че когато се е опитала да актуализира данните за местонахождението си за следващия ден, те вместо това са били приложени със задна дата към същия ден.

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Ориана Лазрак-Клас

Трибуналът заяви, че макар Лазрак-Клас да не е изглеждала, че се опитва да избегне тестването, тя все пак е проявила небрежност и нехайство. Наказанието от 22-месечно отстраняване е малко по-леко от възможния максимален срок от две години, а резултатите ѝ, датиращи от 20 ноември 2025 година насам, ще бъдат анулирани. Така французойката ще остане извън състезания до януари 2028 година, шест месеца преди Олимпийските игри в Лос Анджелис. Тя участва в Игрите в Париж 2024, където завърши на 16-о място, а също така се класира на 12-о и 18-о място на световните първенства през 2023 и 2025 година.

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Лека атлетика допинг многобой
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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