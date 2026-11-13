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Обявиха кои ще са европейските преговарящи с Русия за Украйна

13 ноември 2026, 21:01 часа 193 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Обявиха кои ще са европейските преговарящи с Русия за Украйна

Пет европейски страни – Франция, Обединеното кралство, Германия, Италия и Полша, станали известни като Е5 в последните дни, както и управляващите институции на Европейския съюз, ще се включат в преговорния процес, за да намерят начини за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. Това обяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща на пресконференция в Дъблин след неформална среща на върха на лидерите на ЕС.

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„Нашата позиция е ясна: сигурността на Европа започва със сигурността на Украйна“, заяви той. Коща отбеляза, че ЕС приветства всички дипломатически усилия, насочени към привличане на Русия на масата за преговори. Освен това ЕС е напълно ангажиран в подкрепа на текущия процес, който, надяват се, ще доведе до конкретни резултати. „Лидерите се съгласиха, че нашият европейски екип за мирни преговори в Украйна се състои от институциите на Европейския съюз и страните от „европейската петица“, подчерта Коста.

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Председателят на Европейския съвет отбеляза също, че европейските принципи и позиции в преговорите са добре известни. „Европейският екип ще продължи да действа в тясна координация и пълно единство. Европа трябва да говори с единен, ясен и обединен глас във всички дискусии, които определят бъдещето на Украйна и сигурността на нашия континент. В крайна сметка това е екипно усилие. Само Украйна има легитимността да решава въпроси, отнасящи се до нейната територия и суверенитет“, заяви той.

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Коща добави, че Европейският съюз играе централна роля в обсъждането на европейското бъдеще на Украйна, нейното възстановяване и просперитет. „А гаранциите за сигурност трябва да бъдат разгледани в рамките на Коалицията на желаещите, в тясно сътрудничество с НАТО“, отбеляза Коща.

Участие на европейците в мирните преговори

По-рано върховният представител на ЕС Кая Калас заяви, че европейците не могат да изпращат когото и да било на преговорите, както правят американците. По време на тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби, европейски представители присъстваха в кулоарите и се срещнаха отделно с украинския и американския отбор, но европейците не се срещнаха с руснаците.

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След това екипът на ЕС беше воден от Бьорн Зайберт, началник на кабинета на председателя на Европейската комисия фон дер Лайен, и Ан-Мария Бура, главен съветник по външната политика на председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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