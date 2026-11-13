Силни думи на Линдзи Вон след деветата операция: Отново ще се върна на ските!

Американската ски легенда Линдзи Вон премина успешно през деветата си операция и ще продължи възстановяването си у дома след тежкото падане на тазгодишните Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Звездата изрази своята благодарност към медицинския екип, семейството и приятелите си, които са неотлъчно до нея в този труден период.

Линдзи Вон разкри през какво е преминала в болницата

„Отне повече от 5 часа, за да бъдат премахнати всички пластини и винтове от крака ми“, написа Вон в социалните мрежи. Тя публикува своя снимка от болничното легло, на която държи плик с три пластини и повече от 10 винта, някои от които доста големи.

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Във видеоклип, публикуван преди интервенцията, четирикратната носителка на Световната купа обясни, че премахването на металните елементи ще позволи на хирурзите на практика да изградят наново предната кръстна връзка на коляното ѝ. Пред Линдзи Вон предстои възстановяване, което се очаква да продължи между шест и девет месеца.

Олимпийската шампионка в спускането от 2010 година се завърна към спорта за сезон 2024/25 с амбицията да спечели още един олимпийски медал. Тя пристигна в Италия като лидер в класирането за Световната купа в дисциплината спускане и като един от фаворитите за отличията.

За съжаление участието и на Олимпийските игри приключи със сложна фрактура на пищяла. Тя претърпя множество операции заради тежкото счупване на лявата подбедрица. За стабилизиране на костта бяха необходими сериозни импланти, които сега вече са премахнати. Линзи Вон заяви категорично, че иска отново да кара ски, макар да не е ясно дали това ще включва участие в състезания.

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