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Над 1100 сигнала за щети от силния вятър: Паднали дървета и разрушени фасади в София

13 ноември 2026, 20:24 часа 425 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Над 1100 сигнала за щети от силния вятър: Паднали дървета и разрушени фасади в София

Към 19:00 ч. сигналите за щети от силния вятър са общо над 1100, като до обяд бяха 715, а от 12 до 18 часа са постъпили още 434. В столицата най-много са сигналите за паднали дървета, хвърчащи ламарини и пострадали коли. Без аварии, но с десетки паднали дървета, затворени улици и разрушени фасади осъмна София.

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В Княжево също паднала бреза посреща хората. Паднало дърво попречи на шофьорите и на Панорамния път. Пострадали хора в столицата няма. Но много коли са със щети. В столичния квартал „Бъкстон“ парчета от вече олющена изолация са разбили стъклото на автомобил и са опасни за всички наоколо. „Това всичко е от тази нощ“, казва собственикът на колата.

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Над 20 бяха екипите на аварийната помощ и пожарната, които се включиха в обезопасяването на столицата. Денят премина без аварии в електрозахранването. Пътят към Витоша вече е отворен, но от аварийната помощ призовават планинарите да изчакат вятърът да утихне.

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бедствие София вятър паднали дървета
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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