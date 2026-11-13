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Внимание, шофьори: Военна техника ще се придвижва по пътищата в събота

13 ноември 2026, 20:39 часа 518 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
Внимание, шофьори: Военна техника ще се придвижва по пътищата в събота

Личен състав и военна техника от Сухопътните войски ще се придвижват утре, 14 ноември, по републиканската пътна инфраструктура от местата на постоянната им дислокация до учебен полигон „Корен“.

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Транспортирането е във връзка с участието на военни формирования в многонационалното тактическо учение „Тракия 26“. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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