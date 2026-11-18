След като постави три световни рекорда на Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай, Карлос Насар се състезава на международния турнир в Пловдив, организиран в памет на Милен Добрев. Там той подобри собствения си рекорд в движението изхвърляне, като вдигна 190 кг - с 5 повече, отколкото на световното. След края на турнира, Карлос написа съобщение в социалните мрежи, с което се обърна към българите и заяви, че би избрал България 1 000 пъти.

Карлос Насар: "Бях посрещнат изключително топло"

Ето какво написа Карлос Насар: "За пореден път имах честта да бъда поканен на международния турнир в памет на нашия голям шампион и национален герой - Милен Добрев, в град Пловдив. Бях посрещнат изключително топло от организаторите и публиката, които ме трогнаха с думите: "Карлос, светът ти даде злато, България ти даде сърцето си!" Думи, които докосват дълбоко, вдъхновяват и ми дават още повече сили да продължавам напред, да се боря до последни сили и да защитавам честта и авторитета на българските щанги и на България на световния подиум!

Още: Феноменален Карлос Насар счупи собствен световен рекорд

"Нека помним своите шампиони"

А моят отговор към всички, които ми посветиха това послание, е: Ако можех хиляда пъти да върна времето назад, хиляда пъти бих избрал България !С гордост, благодарност и любов към родината! Нека помним своите шампиони, защото те не са просто част от историята – те са пример, вдъхновение и национална гордост! Вечна памет на големия български шампион Милен Добрев!"

Още: Огромно признание за Карлос Насар! Обявиха го за "Щангист №1" в света