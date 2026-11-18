Ръководителят на Рейсинг Булс Алън Пърмейн обясни защо отборът е предпочел да запази Лиам Лоусън за сезон 2027 във Формула 1, вместо да даде шанс на Никола Цолов. Българския лъв беше сред основните кандидати за титулярното място, но в крайна сметка тимът от Фаенца реши да продължи с досегашната си двойка Лоусън и Арвид Линдблад. Оказва се, че решението не е било продиктувано единствено от резултатите на новозеландеца.

Пърмейн обясни защо Лоусън е предпочетен пред Цолов

"Знам, че се говореше за възможността да поставим Цолов в колата, но една от причините да задържим Лиам е, разбира се, представянето му. Също толкова важно обаче е и развитието на отбора в бъдеще", заяви Пърмейн пред Autosport. Според него Лоусън е необходим и за израстването на младия Линдблад, тъй като служи като отправна точка за сравнение.

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Двамата пилоти споделят данните от своите автомобили, което позволява на британеца да анализира работата на по-опитния си съотборник. "Оценяваме изключително високо качествата на Арвид и вярваме, че присъствието на Лиам ще му помогне да се развива, а на нас ще ни позволи да следим напредъка му", добави Пърмейн.

Какво предстои за Никола Цолов във Формула 1?

Британецът подчерта, че решението за пилотския състав е взето след съгласуване с ръководството и акционерите, а забавянето е било продиктувано от желанието да не се прибързва. Въпреки че не получи титулярно място, Никола Цолов ще остане част от плановете на Ред Бул. През 2027 година българинът ще бъде резервен пилот както на основния отбор, така и на Рейсинг Булс.

Пърмейн потвърди, че за него се предвиждат работа в симулатора, тестове с по-стари автомобили и участия в свободни тренировки. Обсъжда се и възможността Цолов да се включи в тестове на гуми за Пирели.

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