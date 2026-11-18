Карлос Насар беше посрещнат в Министерски съвет от министър-председателя Румен Радев. Там беше и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, който обяви, че Насар ще получи безпрецедентна за самостоятелен спортист премия. След това тежкоатлетът говори пред медиите, като засегна няколко важни теми. Насар призна, че все още има интерес от други държави, които искат той да ги представлява във вдигането на тежести.

Карлос Насар е отказал на всички желаещи

По-рано през месец ноември Карлос Насар спечели трета поредна и общо четвърта световна титла във вдигането на тежести. На световното първенство в Нинбо, Китай, той постави световни рекорди както в движенията изхвърляне (185 кг) и изтласкване (230 кг), така и в двубоя (415 кг). За тези си постижения Карлос ще получи безпрецедентна премия от Министерството на младежта и спорта. След посещението си в Министерски съвет, Насар призна за интерес от още държави към него: "Има няколко нови държави, които искат да ги представлявам, но аз отказах".

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"Единствено ние трябва да си подредим федерацията"

Карлос Насар е на мнение, че ММС прави всичко по силите си, за да подкрепи българските спортисти в щангите: "Спортът изисква грижа и усилия и когато има резултат, това е благодарение на грижа и усилията, полагани, за да има постоянно успехи и да може да се държи здрав и силен българския дух. Единствено ние трябва да си подредим федерацията, за да може да използваме пълния капацитет и на Министерството на спорта, и на Българската федерация по вдигане на тежести, които трябва да работят в синхрон.

Очакваме вписването на Асен Златев като председател на Българската федерация по вдигане на тежести и се надявам да се случват все по-хубави неща". До края на сезона Карлос Насар има още 2 състезания в германската Бундеслига и участие в Световната купа през декември.

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