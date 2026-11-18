Министерският съвет прие проект на Закон за европейската цифрова самоличност, с който се създава националната правна и институционална рамка за въвеждането и използването на европейския портфейл в България. Новият инструмент ще даде възможност на гражданите сигурно да заявяват, получават, съхраняват и представят данни за своята самоличност и електронни удостоверения в цифрова среда. С цифровия портфейл лесно, бързо, удобно и сигурно ще бъдат използвани редица услуги на държавата, без да се налага многократно да се представят документи и удостоверения пред различни институции и доставчици на услуги,обясни министърът на информационните технологии.

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"Това ще доведе и до намаляване на административната тежест, ще се улесни достъпът до електронни административни, обществени и частни услуги, включително при трансгранично използване в рамките на Европейския съюз. За бизнеса това ще улесни електронната идентификация на клиенти, дистанционното обслужване и обмена на данни. С приемането на Закона България ще изгради необходимите условия за участие в общата европейска система за цифрова самоличност. Целта е гражданите да разполагат с удобен, сигурен и безплатен инструмент за управление и удостоверяване на своята цифрова самоличност, който да улеснява ежедневието им и взаимодействието с институции, бизнеса и доставчиците на услуги. Целта е до края на годината Законът да бъде приет и в Народното събрание, за да изпълним ангажимента си към Европейската комисия", заяви Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация.

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