Отива ли Кристиан Хорнер във Ферари: Люис Хамилтън коментира темата

Люис Хамилтън заяви, че слуховете, свързващи бившия шеф на Red Bull Кристиан Хорнер с Ferrari, са „разсейващи“ за отбора от Формула 1 и че не знае откъде са се появили. Тимът на Ferrari все още не е спечелил нито едно от 18-те състезания от сезона, който включва 24 състезания. И въпреки че през юли договорът на шефа на отбора Фред Васьор беше удължен, слуховете за бъдещето на французина не стихват. Последните спекулации в Италия и Англия сочат, че Ferrari е провел предварителни разговори с Хорнер – един от най-успешните шефове в историята на спорта, който обаче беше уволнен внезапно от Red Bull през юли.

"Не знам откъде идват тези слухове"

Хорнeр и Ферари не са се срещали, въпреки че шефът на Астън Мартин Анди Коуел заяви по време на Гран при на Сингапур този месец, че Хорнeр е бил в контакт със собствениците на отбори в падока. "Не знам откъде идват слуховете, така че не мога да хвърля много светлина по въпроса. Това ни разсейва малко като отбор", каза Хамилтън пред репортери по време на Гран при на САЩ в четвъртък. "Отборът ясно показа позицията си по отношение на подновяването на договора на Фред. Фред, аз и целият отбор работим много усилено за бъдещето. Тези неща не помагат", добави седемкратният световен шампион.

"Всички в завода работят невероятно усилено, съсредоточени, и такива слухове понякога могат да бъдат разсейващи", добави Хамилтън. Васьор изигра важна роля в привличането на 40-годишния Хамилтън от Mercedes, но най-успешният пилот в спорта все още не е стъпил на подиума в червен цвят, откакто се присъедини към отбора през януари. Попитан отново дали знае дали има истина в тези слухове и дали смята, че е добра идея Хорнер да стане шеф, Хамилтън отговори: "Не знам и няма да се занимавам със слухове."

