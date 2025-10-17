Не се отказва: Тръмп с нова жалба за милиарди срещу “Ню Йорк Таймс“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подаде в четвъртък иск за клевета за 15 милиарда долара срещу вестник „Ню Йорк Таймс“, месец след като федерален съдия обяви първата му жалба за „неподходяща и недопустима“. 40-страничният текст, подаден в съд във Флорида, е насочен срещу вестника, трима от неговите журналисти и издателство, което е публикувало книга, подписана от двама от преследваните журналисти. „Това съдебно дело се отнася до многобройни клеветнически, неверни и злонамерени изявления относно президента Тръмп, направени от преследваните лица в две статии и една книга“, се посочва в жалбата, цитирана от АФП и БГНЕС.

Питали откъде са парите му

Адвокатите на наемателя на Белия дом оспорват статиите и книгата относно произхода на състоянието на американския милиардер.

Още: Тръмп е осъден да плати на NYT 400 хил. долара съдебни разноски

Доналд Тръмп претендира за астрономическата сума от 15 милиарда долара от престижния американски вестник.

Първата жалба на президента беше насочена срещу четирима журналисти, освен вестника и издателството.

Съдът: “Досадни“ намеци и твърдения

Федерален съдия я отхвърли категорично, като изрази съжаление за поредицата от особено „досадни“ намеци и неподкрепени твърдения, както и за много други съображения, „постоянно развивани с излишни и дразнещи подробности“, без ищецът да изложи ясно своите оплаквания.

Още: Иск за милиарди: Тръмп съди влиятелна медия и издателство

„Жалбата не е публична трибуна за ругатни и обиди“, настоя съдията, като поиска от адвокатите на Тръмп да преразгледат текста си и да не надвишават 40 страници, за да изложат своите оплаквания.

Цели 85 страници

Снимка Getty Images

Първата жалба беше 85 страници. Новата версия премахва някои политически коментари, по-специално пасажи за изборната победа на Тръмп през 2024 г.

„Оспорваните изявления клеветят и несправедливо очернят професионалната репутация на президента Тръмп, която той е изградил с много усилия в продължение на десетилетия като гражданин, преди да стане президент на Съединените щати“, се твърди в новата жалба.

Още: Като във Франция: Тръмп планира да построи арка във Вашингтон

Даниел Роудс Ха, говорител на „Ню Йорк Таймс“, от своя страна я счете за неоснователна. „Както казахме при първоначалното подаване, тази жалба е неоснователна. Днес нищо не се е променило“, заяви тя.

„Това е просто опит да се заглуши независимата журналистика и да се привлече вниманието на медиите, но „Ню Йорк Таймс“ няма да се остави да бъде сплашен“.