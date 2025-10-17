С креативност и умна стратегия Зеленски печели благоволението на Тръмп: "Томахоук" срещу украински дронове?

Американският президент Доналд Тръмп в последно време коренно промени позицията си спрямо Украйна и президента Володимир Зеленски. С поредица от ходове, зад които прозира умна и премерена стратегия, Зеленски успя сякаш да намери общ език с Тръмп и по всичко изглежда, че си спечели неговото благоволение или поне е много близо до това, предвид непредвидимата и хаотична същност на американския му колега. Това е изводът на издания като Time и Bloomberg преди срещата днес на двамата лидери във Вашингтон.

Вече не молител, а партньор

Днес в Белия дом се очаква Зеленски да представи пред Тръмп нови искания, които да позволят по-бързия край на войната, а шансът те да бъдат изпълнени сега е доста по-висок, пише, например, журналистът Том Нагорски за Time. Той подчертава, че на срещата днес Зеленски вече идва не като молител, за разлика от февруари тази година, когато се състоя злополучният разговор в Овалния кабинет, а по-скоро като приятел и партньор.

Един от козовете на Зеленски ще бъдат последните постижения на украинските въоръжени сили, конкретно по руските петролни рафинерии, които предизвикаха недостиг на бензин в Русия. Стонове и вопли в Русия: Бензиностанциите масово започнаха да разреждат бензина

Друг коз е заявлението, което Зеленски направи преди дни, че ще номинира Тръмп за Нобелова награда - то показа добре как украинският президент се е научил да ласкае американския лидер.

Уникалните украински технологии за дронове

Затова когато по-късно днес Зеленски поиска, както се очаква, далекобойни ракети "Томахоук", разузнавателни данни за тяхното използване и оръжия на стойност милиарди долари в замяна на украински технологии за дронове, е много вероятно да постигне успех - нещо, което бе немислимо да си представим при предишната среща в Белия дом. Според Time това е "главозамайващ обрат на съдбата".

Снимка: president.gov.ua

Bloomberg на свой ред също посочва, че Украйна е дискутирала със САЩ износ на украински дронове, произведени в САЩ или Европа, за използване от американските военни.

"Започнахме преговори за уникално споразумение за обмен на технологии, което ще даде на САЩ достъп до напредналата украинска технология за дронове. Това партньорство е не само стратегическо предимство за Украйна, но и реален принос за сигурността на САЩ и техните съюзници по света", цитира изданието думите на посланика на Украйна в САЩ Олга Стефанишина.

Ето какво още може да сложи на масата Украйна

Освен това според осведомени източници, Киев и Вашингтон са обсъждали износ на втечнен природен газ от САЩ, за да задоволят енергийните нужди на Украйна след руските удари. В замяна Украйна може да позволи на американски петролни компании да използват украинската тръбопроводна инфраструктура за износ към Словакия и Унгария.

Нещо повече - Украйна е предложила американски компании да могат да съхраняват евтино втечнен природен газ в огромните й подземни хранилища, за да помогнат за увеличаване на износа на енергия от САЩ към останалата част от Европа, съобщават източниците.