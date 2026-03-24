"Пишеш история": Спортният министър връчи солидна премия на Никола Цолов (СНИМКИ)

Служебният министър на спорта Димитър Илиев връчи премия в размер на 25 000 евро на звездата във Формула 2 Никола Цолов, който оглавява генералното класиране. Паричната награда се отпуска от министъра на младежта и спорта по Наредба №5 на ММС за постигнати изключителни спортни резултати, обявиха от пресцентъра на ведомството днес, 24 март. Младият ни суперталант в моторните спортове завърши на второ място в крайното класиране в последния си сезон във Формула 3, а само преди седмици спечели откриващото състезание за сезона във Формула 2 в Австралия.

"Пишеш история"

„Пишеш история. Това, което правиш, е изключително. Никога не съм си представял, че българин ще постига такива резултати в автомобилния спорт. Ти си гордост и пример за цялата нация. Не спирай да мечтаеш и да покоряваш върхове“, обърна се министър Илиев към Цолов.

Министърът изказа специални благодарности към родителите на Никола – Мирослава и Димитър Цолови, за тяхната неотлъчна подкрепа в развитието на неговата кариера.

Помощ от ММС

По време на срещата бяха обсъдени "предизвикателствата и трудностите, с които се сблъскват Никола Цолов и неговият екип", обявиха от пресцентъра на министерството. Димитър Илиев подчерта, че българският пилот може да разчита на съдействието на ММС.

Снимки: ММС