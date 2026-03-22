Медал за България от Световното по лека атлетика! Божидар Саръбоюков е №3 в света

Българският суперталант Божидар Саръбоюков донесе медал на страната ни от Световно първенство по лека атлетика в зала, което се проведе в Торун, Полша. 21-годишният атлет от Харманли завърши на престижната трета позиция в надпреварата на скок дължина. Той заслужи бронзовото отличие с резултат от 8.31 метра, който записа във втория си опит. Световната титла отиде при португалеца Жерсон Балде, който направи шампионски скок в края и триумфира с 8.46 метра. Италианецът Матиа Фурлани остана втори с изравнен личен рекорд от 8.39 метра.

Бронзов медал за Божидар Саръбоюков от Торун

Божидар старира много силно, регистрирайки скок от 8.22 метра в първия си опит. По този начин той на практика си гарантира да прави шест опита. Това беше и най-доброто постижение в първия кръг, след като Жерсон Балде от Португалия записа 8.17, Матиа Фурлани - 8.16, а Милтиадис Тентоглу - 8.09 метра. Фурлани временно поведе с 8.25 във втория си опит, преди Саръбоюков да си върне лидерството с 8.31 метра, а 18-годишният Хорхе Ходелин да го изпревари с четири сантиметра на второто място.

Третите опити започнаха с фал на италианеца Фурлани, а Божидар записа 8.30 метра. След това имаше по-голяма почивка за българина поради пренареждането на списъка за финалните опити на състезателите от Топ 10. Последва скок в рамките на 8.14 за българина, докато Фурлани записа 8.23. В петия си опит Фурлани излезе начело с изравнен личен рекорд от 8.39 метра. Саръбоюков отговори с много добър опит, който, за съжаление, беше неуспешен. В последния си опит португалецът Жерсон Балде избухна с опит от 8.46, за да оглави временното класиране. В търсене на победата Саръбоюков направи фал в шестия си опит.

След състезанието Божидар Саръбоюков не скри, че има и тъга, че не е стигнал до световната титла, като се обърна към българите с думите, че се надява, че не ги е разочаровал.

Саръбоюков пристигна под №1 в света

Иначе Саръбоюков пристигна в Торун с най-добър резултат в света от 8.45 метра. Освен най-силен скок за сезона, това бе поправка и на националния му рекорд, който бе поставил преди дни. В началото на месец февруари атлетът от Харманли участва на турнир от от сериите на Световния атлетически тур категория "сребро" в Метц, Франция. Там той подобри с 9 сантиметра устоялото 32 години постижение на Ивайло Младенов от 8.30 метра. Дни по-късно той скочи 8.45 в Белград, а отново в сръбската столица спечели балканската титла с 8.42 метра.

След това Саръбоюков взе участие на Националния шампионат по лека атлетика в София, където направи истинско шоу. Първо той триумфира в надпреварата на троен скок с нов личен рекорд от 16.61 метра. Във втория ден от първенството 21-годишният атлет участва на коронната си дисциплина - дълъг скок, както и на висок, където не се беше състезавал от 4 години. Той спечели златото в дългия скок само с един опит - от 8.12 метра, а след това стана първи на висок скок с 2.28 метра, надскачайки Тихомир Иванов. Саръбоюков бе и специален гост на Actualno.com, където коментира целите си.