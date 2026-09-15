Тото Волф попиля Ферари: "Изглеждаха като идиоти"

Шефът на Мерцедес Тото Волф заяви, че от Ферари са направили Люис Хамилтън и Шарл Льоклер да изглеждат "като идиоти" поради липсата на отборни заповеди по време на Гран при на Италия миналия уикенд. Измина една седмица от събитията на "Монца", а темата все още бе водеща в падока на Формула 1 по време на състезателния уикенд в Мадрид. Динамиката между двамата пилоти беше в центъра на вниманието, като скандалът около липсата на отборни заповеди от страна на Ферари беше коментиран от отбора.

Тото Волф с остър коментар за Ферари

По време на състезанието се стигна до контакт между двамата пилоти на Скудерията, а при излизането от втория завой Хамилтън се озова в чакъла и в резултат на това падна до десето място. Малко след това Льоклер отпадна от състезанието след тежка катастрофа, докато Хамилтън успя да се възстанови до 6-а позиция. Шефът на Ферари Фред Васьор разкри, че монегаскът е признал грешката си, но също така заяви, че няма да обмисля никакви отборни заповеди въпреки бурята, която се разрази на "Монца".

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След приключването на третата свободна тренировка на Гран при на Испания шефът на Мерцедес Тото Волф беше попитан за мнението му по въпроса. Той призна, че Ферари са изглеждали "като идиоти", като оцени вълнуващия дуел, в който Кими Антонели и Джордж Ръсел се впуснаха по време на Гран при на Италия: "Сега мога да изразя мнението си и да кажа: "Е, не е редно да избуташ съотборника си в завой 2", но три или четири обиколки преди края имахме някои плашещи моменти между двамата ни пилоти, които не очаквахме. Джордж имаше износена гума, а Кими беше с една секунда по-бърз. Не очаквахме те да се борят така, както го направиха. И ние можехме бързо да изглеждаме като идиоти, както в крайна сметка изглеждаха от Ферари. Така че разликата е много малка."

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