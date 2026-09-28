Разследват в Гърция българска напитка, рекламирана като защита срещу дрегер

Гръцките власти разследват продажбата на напитка, която е рекламирана в социалните мрежи като продукт, способен да повлияе на резултата при полицейски тест с дрегер след употреба на алкохол. Проверката е започнала след сигнал до гръцките власти. По случая е задържан 59-годишен гръцки гражданин, който е администрирал интернет страницата, през която се е предлагала напитката.

Рекламирана с директно послание

Продуктът носи името "No Police" и е рекламиран със слогана: "Пил си алкохол и не искаш да те хванат? Пий NO POLICE".

Според установеното от гръцките власти фирмата, която предлага напитката за бързо изтрезняване на местния пазар, е дъщерно дружество на българска компания, работеща в сферата на продуктите за здравословен начин на живот.

Напитка с марката "No Police" се продава и в България, където е рекламирана от музиканта Димитър Ковачев - Фънки и певеца Константин.

Какво съдържа напитката

Според описанието на сайта на търговеца "No Police" е "безалкохолна витаминозна напитка с растителни екстракти, алкалоиди и витамини". На продукта се приписва и способност да подпомага по-бързото разграждане на алкохола при умерена консумация.

При проверката гръцките власти са иззели 99 опаковки от напитката. Последвалият лабораторен анализ е показал, че тя съдържа до шест пъти по-висока концентрация на витамини в сравнение със сходни обогатени безалкохолни напитки, одобрени от гръцките власти.

Освен витамини в състава е установено и наличие на кофеин.

В Гърция една бутилка от напитката се продава за 9,90 евро. На българския пазар цената е 4,17 евро.